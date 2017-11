567 impressoras – novo clipe do ‘OK Go’ é impressionante

Você já deve ter ouvido falar do OK Go, provavelmente a banda que mais investe em seus videoclipes no mundo (lembra daquele vídeo com as esteiras?). Dessa vez, com a música ‘Obsession‘, nao foi diferente – eles deram um verdadeiro show com a ajuda de impressoras. Nao por acaso, o clipe é feito em parceria com a empresa de papel Double A. Milhares de impressoes sao feitas por 567 impressoras atrás da banda para ornamentar o clipe. Se você já está nervoso por causa do desperdício, fique tranquilo – todos os papéis foram reciclados e o valor arrecadado foi doado ao Greenpeace. Nota da Vulture.

