Abraji lança projeto para investigar assassinatos de jornalistas no Brasil

A Abraji (Associaçao Brasileira de Jornalismo Investigativo) anunciou, na semana passada, durante o 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, o lançamento de um projeto para investigar assassinatos de jornalistas brasileiros. A ideia é enviar jornalistas para cobrir os casos de assassinatos de colegas no interior do Brasil, com todas as despesas pagas pela associaçao. O projeto recebeu o nome de ‘Tim Lopes’, em homenagem ao repórter da Rede Globo que, em 2002, foi sequestrado, torturado e assassinado por traficantes da quadrilha de Elias Maluco, um dos líderes do grupo criminoso Comando Vermelho, que dominava o Complexo do Alemao. Segundo a organizaçao Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil foi o 4º país que mais matou jornalistas em 2016 – foram 4 assassinatos do total de 47 em todo o mundo. O Portal Imprensa informa ainda que o projeto da Abraji “prevê que um grupo de jornalistas, composto por membros da mídia tradicional e independente, seja formado para dar visibilidade a situaçoes de clara tentativa de intimidaçao à liberdade de imprensa“.

