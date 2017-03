Açao da HBO para divulgar reestreia de Game of Thrones nao saiu como o esperado

A HBO achou que seria uma boa ideia usar um bloco gigante de gelo para fazer suspense e anunciar a data de estreia da 7ª temporada de ‘Game of Thrones’. Funcionou assim – nessa 5ª feira, em streaming ao vivo no Facebook, o canal convidou os fãs da série a comentarem a palavra ‘FIRE’ (fogo) para ajudar a derreter o bloco de gelo que trazia, em seu interior, o tao aguardado dia da reestreia. O problema é que o gelo demorou um pouco mais do que o previsto para derreter. :-) Mais especificamente 69 minutos – isso sem falar que o vídeo foi interrompido 2 vezes durante esse período. Na 2ª vez que a transmissao foi reestabelecida, duas chamas gigantes foram direcionadas ao gelo para derretê-lo mais rapidamente. Seja como for, e mesmo com toda a demora, mais de 162 mil pessoas ainda assistiam ao vídeo quando a data foi finalmente revelada – 16 de julho. Mas nao, é claro, sem terem feito piada da situaçao nas redes sociais – veja abaixo. A propósito, confira mais abaixo o teaser da nova temporada. Com Adweek.

