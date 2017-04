Acidentes aumentaram, multas caíram – para qual fato a grande mídia dá destaque?

O aumento dos limites de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, iniciativa da gestao do prefeito da capital paulista, Joao Doria, já se reflete no número de acidentes de trânsito. Após a alteraçao, os atendimentos a vítimas de acidentes pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) nas marginais triplicou – entre 25 de janeiro e 10 de março deste ano foram 186 atendimentos. No mesmo período do ano passado, foram 65. Mas nao é esse o fato que ganhou destaque na matéria da Folha – os dados sobre acidentes também sao citados, mas o que virou manchete foi a queda de 57% no número de multas aplicadas aos motoristas, por conta do mesmo aumento dos limites de velocidade. :-( A propósito – o aumento dos limites nas duas vias faz parte do programa chamado “Marginal Segura”. | Foto: Felipe Rau/Estadao Conteúdo

publicidade publicidade