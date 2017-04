Adam Sandler admite – nem as próprias filhas gostam de seus filmes

‘O Paizao‘, ‘Como se Fosse a Primeira Vez‘, ‘Billy Madison‘, ‘Little Nicky‘, ‘Click‘, enfim – os filmes de Adam Sandler sempre dividiram opinioes. Muita gente os considera fracos, mas a grande bilheteria que eles entregam permite considerá-los clássicos da comédia. Sao mais de 40 filmes, com mais de 2 bilhoes de dólares em ingressos vendidos. Sandler, no entanto, deu um novo argumento aos seus detratores – admitiu que nem suas próprias filhas gostam de seus filmes. Em entrevista ao programa The Ellen DeGeneres Show, ele comentou a reaçao de suas filhas de 8 e 10 anos ao colocar um de seus filmes para elas assistirem – “eu vejo que elas se distraem em uns 20 minutos, e entao eu as escuto – elas ficam com medo de falar, mas é, tipo – ‘será que a gente pode assistir outra coisa?‘”. ;-) Notícia do Consequence of Sound.

publicidade publicidade