Adobe tira sarro de diretores de arte em nova campanha – veja aqui

Primeiro ele chega às pressas com uma alteraçao de última hora, “épica mas modesta” ao mesmo tempo, e dá ao designer o prazo de 1 hora. Depois vem dar seus palpites e ainda toma para si a autoria de sugestoes que o próprio designer já tinha dado lá no início. Qualquer semelhança com a realidade… ;-) Assim é o vídeo “Keep up with Hovering Art Directors”, da Adobe, que divulga seu banco de imagens e aproveita para tirar sarro dos diretores de arte que estao sempre ali, perambulando ao redor da mesa dos designers, “oferecendo feedback nao solicitado e sem sentido”, veja acima. A criaçao é da mcgarrybowen de Amsterdam, saiu no DesignTAXI. Leia mais sobre a campanha aqui.

publicidade publicidade