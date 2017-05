Ad/Sorbent | Um outdoor que absorve a poluiçao do ar

O consumismo incentivado pela publicidade gera poluiçao. Pensando em compensar, mesmo que em pequena escala, esse dano causado ao meio ambiente, a empresa italiana de mídia exterior Urban Vision desenvolveu o ‘Ad/Sorbent’. Trata-se de um sistema que envolve os outdoors em um tecido chamado ‘The Breath’, que captura e entao absorve a poluiçao gerada pelo tráfego de automóveis. O tecido, criado pela Anemotech, foi originalmente desenvolvido para uso em espaços fechados, mas a Urban Vision fez testes ao ar livre por 1 mês, em outubro do ano passado, e aprovou os resultados. Em seguida, instalou outdoors em Roma, Milao e Londres divulgando a tecnologia. Em 15 dias, a empresa diz que seus anúncios absorveram a poluiçao gerada por 67.612 carros. Com o sucesso da iniciativa, a Urban Vision se comprometeu a trocar o revestimento de todos os seus outdoors pelo ‘The Breath’ até 2018. Via Creativity.

