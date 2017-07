Africa agora é responsável pela comunicaçao de todas as marcas da Bombril

Após processo de concorrência, a Bombril escolheu a Africa como sua nova agência de publicidade. Historicamente grande anunciante no país, a empresa passou recentemente por uma reestruturaçao financeira e operacional e quer voltar a crescer no mercado. Detentora de marcas consagradas como Limpol, Mon Bijou, Sapolio Radium, Kalipto e Pinho Bril, a Bombril tornou o seu principal produto, a lã de aço, sinônimo de categoria e líder no mercado brasileiro. A partir deste mês, a Africa passa a ser responsável pela comunicaçao de todas as marcas da Bombril.

