Agência colocou seio gigante no topo de um prédio – por uma causa nobre

Nao foi para chocar, intimidar, tampouco para provocar. A Mother London instalou um seio inflável gigante no topo de um prédio em Shoreditch, Londres, para falar de um tema importante – a amamentaçao em público. “É difícil acreditar que em 2017, as mães do Reino Unido ainda se sintam observadas e julgadas quando amamentam em público, com mamadeira ou no peito”, diz um post no blog da agência. A açao, que aconteceu no domingo passado, Dia das Mães no Reino Unido, é um esforço para ajudar mulheres que possam se sentir desconfortáveis enquanto amamentam seus bebês em público. Ainda segundo a agência, o projeto é “uma celebraçao do direito de cada mulher decidir como e onde amamentar seus filhos sem se sentir culpada ou constrangida”. No AdFreak, a editora Kristina Monllos comenta – “Que algo tao natural quanto amamentar seja motivo de estresse para as mulheres em 2017 parece absurdo. Por que qualquer pessoa deveria se importar sobre como uma mulher está amamentando sua criança? Mas as pressoes da sociedade sao muito reais, e é difícil ignorar olhares mal intencionados ou comentários sarcásticos.” A esperança é que iniciativas como essa incentivem o debate e ajudem a derrubar o estigma.

