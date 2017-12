Agência produz cerveja para ser tomada no banho – é a ‘Shower Beer’

Criaçao da agência sueca Snask, a ‘Shower Beer’, como o nome sugere, é uma cerveja para ser tomada durante o banho. ;-) Quem produz a bebida é a cervejaria Pangpang Brewery, nao por acaso, cliente da Snask. Descrita como uma cerveja doce mas forte, a Shower Beer é uma pale ale com 10% de álcool, e vem numa garrafa de 180 ml que lembra um shampoo ou um perfume. Feita para ser bebida “em 3 goles enquanto se está no chuveiro se preparando para a noite”, diz a agência. Saiu no AdFreak.

