Agências | WMcCann anuncia novo diretor de criaçao

Alexandre Prado, que atendia no Brasil a operaçao da CuboCC/Nova Iorque, passa a ser um dos 8 Diretores de Criaçao do time liderado pelo Vice-Presidente de Criaçao da WMcCann, André Marques. Com mais de 15 anos de experiência em campanhas digitais, o criativo passa a fazer parte da equipe da agência. Anteriormente, Prado exercia a mesma funçao na agência Africa, sendo responsável por criar campanhas para marcas como Heinz, Head & Shoulders, Brahma, Vivo, Walmart.com, entre outras. Sao dele trabalhos como “Posts Irresistíveis”, para Ketchup Heinz, “Don’t Révi Caspa”, para Head&Shoulders com Joel Santana e “Quer Beijar a Periguete”, para Oral-B Complete. O profissional também tem passagens pela extinta holandesa Muse Amsterdam, AOL, antiga AgênciaClick (hoje Isobar) e Wunderman, onde trabalhou com clientes como Natura, Intel e Nokia.

publicidade publicidade