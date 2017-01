Airbnb oferece abrigo para refugiados e pessoas banidas de entrar nos EUA

O Airbnb é uma das empresas que se mostra contrária à política de Donald Trump de impedir que refugiados e cidadaos estrangeiros entrem nos EUA. Depois do anúncio de Trump de que cidadaos de 7 naçoes – Líbia, Iêmen, Irã, Iraque, Síria, Sudao e Somália – estavam proibidos de entrar nos país, o CEO do Airbnb, Brian Chesky, declarou que a empresa vai oferecer abrigo gratuito temporário para refugiados e qualquer pessoa afetada por esse decreto. A empresa diz que está respondendo a pedidos daqueles que entram em contato direto com o Airbnb e trabalhando com organizaçoes de ajuda humanitária para identificar quem precisa de habitaçao por causa do banimento. Depois da etapa de identificaçao, o Airbnb vai conectar essas pessoas com anfitrioes que se dispuseram a oferecer suas casas de forma gratuita. Em locais em que isso nao for possível, o Airbnb se compromete a subsidiar os custos. Saiu no The Next Web.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) 29 de janeiro de 2017

publicidade publicidade