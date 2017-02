AlmapBBDO envia comunicado sobre anúncio de Aspirina que causou repúdio

Causou furor um anúncio da Aspirina, criado pela Almap, que ganhou Leao de bronze na categoria Outdoor no Cannes Lions deste ano. “Calma amor, nao estou filmando isso”. MOV, diz a peça, sugerindo o comprimido da Bayer como soluçao para a ‘dor de cabeça’. O anúncio foi tema de discussoes acaloradas e repúdio generalizado na internet, já que remete à prática da filmagem nao consensual de momentos íntimos. Até Cindy Gallop, uma das mulheres mais bem sucedidas e respeitadas na indústria publicitária, se manifestou sobre o caso no Twitter – “Nao use isso para vender aspirina, indústria dominada por homens, e nao premiem isso, juris dominados por homens.” Em notícia publicada hoje cedo, a Adweek informa que a Bayer declarou que a agência veiculou o anúncio já com a intençao de inscrevê-la no festival de Cannes e que nao permitirá que a campanha seja utilizada novamente. O anunciante confirmou a aprovaçao do anúncio, mas disse que sua veiculaçao foi bastante limitada e que a companhia nao anuncia a Aspirina no Brasil há muitos anos. Além disso, afirmou que a agência, e nao a Bayer, pagou pela veiculaçao – informaçao confirmada pela Almap. Em comunicado, a agência declara:



A AlmapBBDO lamenta que o anúncio de Aspirina, do nosso cliente Bayer, tenha causado constrangimentos e esclarece que nao houve a intençao de tratar com indiferença abusos de qualquer natureza. Repudiamos a prática de filmagem nao consensual e qualquer espécie de violência ou invasao de privacidade. Ficaremos atentos para evitar o problema no futuro. Por esta razao, já entramos em contato com a direçao do Festival de Cannes e solicitamos a retirada imediata das peças de nosso cliente Bayer.”

