Amazon envia mensagem direcionada a grávidas – p/ quem nao engravidou

A Amazon causou uma grande dor de cabeça com mensagens relacionadas a produtos para bebês. O motivo? Ela enviou essas mensagens a mulheres que nao estavam grávidas – ou, ainda pior, mulheres que eram inférteis ou que já tiveram abortos espontâneos. Numa era em que os anunciantes se preocupam cada vez mais em direcionar a publicidade às pessoas certas, a Amazon enviou a essas mulheres na noite de 3ª feira (19) um e-mail com o título ‘Um presente está a caminho’, como se elas tivessem utilizado a funçao ‘baby registry‘, uma espécie de lista de presentes que mulheres grávidas podem criar na Amazon para receber itens comprados por amigos, direcionados aos bebês. Dá para imaginar o susto das mulheres que nao estavam grávidas e muito menos haviam montado uma lista dessas ao receber o tal e-mail? Muitas foram até o Twitter para reclamar (veja abaixo). A Amazon disse que foi apenas um ‘problema técnico’. Nota do The Memo.

Pro tip @amazon & @amazonregistry Don’t send infertile women who’ve miscarried notices for gifts for a baby registry they don’t have. 1/2 — Julia Claire (@Juliacsk) 19 de setembro de 2017

