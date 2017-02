América em primeiro, Portugal em segundo – por que nao?

Virou moda ou melhor, viralizou. Depois do “America first” de Donald Trump no seu discurso de tomada de posse, vários países da Europa já estao se colocando, com algum humor, para concorrer ao 2º lugar. O 1º foi a Holanda – está lembrado? -, e agora é a vez de Portugal. O que uma frase, tema de campanha, pode fazer para o mundo ficar mais conhecido… Veja abaixo vídeos de outros países que também entraram na onda.

Suíça



Alemanha



Dinamarca



publicidade publicidade