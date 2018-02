‘Antisocial’ | Esses sinais luminosos falam a verdade sobre as redes sociais

Criaçao do artista Mike Campau, cada um desses sinais luminosos conta uma verdade inconveniente sobre as principais redes sociais. Intitulada de ‘Antisocial’, a série de imagens mostra as placas em estacionamentos vazios – os lugares sao reais, mas as placas foram adicionadas digitalmente. A ideia dos estacionamentos desertos surgiu para representar “nossas postagens singularmente isoladas, mas em uma localizaçao em que podem ser facilmente vistas por muitos”, diz Mike. Saiu no Laughing Squid.

“Behance – Eu passei o dia colocando meu link em comentários de projetos e nao no meu trabalho”

“Facebook – o lugar para ir e fazer todo mundo pensar que sua vida é ótima”

“Instagram – Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim”

“LinkedIn – Pessoas que eu na verdade nao conheço me recomendam para coisas que eu na verdade nao faço”

“Snapchat – Aberto por 10 segundos 24 horas ou para sempre”

“Twitter – Minha posiçao política é tudo ou nada com base em outros posts e memes”

