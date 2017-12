Anúncio da Jequiti com Luan Santana levanta suspeita na internet – nova moda?

Nao entra na categoria Photoshop Disaster, mas poderia entao ser considerado um ‘Advertising Disaster’? Novos anúncios da Jequiti com Luan Santana mostram o cantor borrifando perfume diretamente no rosto, o que está fazendo muita gente se perguntar se essa seria uma nova moda. ;-) Vimos no Facebook do Adriano Brandao.

