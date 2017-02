Anúncios da web precisam fazer dieta – mais de 40% estao ‘acima do peso’

Relatório da Ad Lightning mostra que mais de 40% dos anúncios da web sao mais pesados do que os padroes da indústria, o que reduz a velocidade de carregamento dos sites e, consequentemente, irrita os usuários. Diante do problema, o Ad Age diz que esses anúncios – que muitos publishers chamam de “anúncios gordos” – “precisam fazer uma dieta”. ;-) Banners muitos pesados podem impactar a visibilidade, já que, se nao carregam, nao sao vistos. Veículos como o Business Insider já começaram a avisar os anunciantes que nao podem garantir que seus anúncios serao vistos, a menos que permaneçam dentro dos limitáveis aceitáveis de dados. O IAB (Interactive Advertising Bureau) estabele um limite de 300 kb para um display ad, mas a pesquisa da Ad Lightning mostrou 41% deles, veiculados em milhares de sites, sao maiores do que isso. Quase 10% excedem os 5 megabytes, mesmo tamanho da obra completa de Shakespeare (!). Leia mais aqui.

