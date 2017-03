Aplicativo contabiliza quantas vezes mulheres sao interrompidas por homens

No último ano, muito se falou sobre o fenômeno ‘Manterrupting‘, um dos tipos de violência contra a mulher, considerado um comportamento machista, que se caracteriza justamente quando ela nao consegue concluir sua fala por ser desnecessariamente interrompida por um homem. O tema efervesceu principalmente no período das eleiçoes norte-americanas, quando Donald Trump interrompeu Hillary Clinton por 51 vezes durante o 1º debate entre os candidatos. Inspirada nessa discussao, a agência BETC Sao Paulo idealizou o aplicativo ‘Woman Interrupted‘, uma plataforma que contabiliza quantas vezes um homem interrompe a fala feminina, fenômeno interpretado como uma das manifestaçoes do desequilíbrio de gêneros. “À primeira vista, pode parecer um problema pequeno, mas que reflete questoes mais profundas da desigualdade de gênero no trabalho e na sociedade. O aplicativo é uma forma de mostrarmos que, na verdade, a interrupçao é real e alarmante”, comenta Gal Barradas, sócia-fundadora e co-CEO da BETC Sao Paulo e única representante no ranking dos 10 publicitários mais admirados por empresas anunciantes, segundo o estudo Agency Scope, da Scopen (ex-Grupo Consultores). Apesar de poder ser utilizado em qualquer ambiente, o ‘Woman Interrupted‘ foi criado pela agência pautado no mercado de trabalho, para uso em apresentaçoes e reunioes profissionais. Para utilizá-lo, basta fazer o download gratuito nos sistemas Android e iOS – assista ao vídeo e veja como funciona. O app está disponível em 4 idiomas – português, inglês, espanhol e francês.

publicidade publicidade