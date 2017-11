Apple anuncia série de TV com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon

A Apple entrou no mercado de séries de TV com força – a gigante da tecnologia anunciou que irá produzir uma série com Jennifer Aniston, a Rachel de ‘Friends‘, e Reese Witherspoon, atriz vencedora do Oscar. A empresa venceu um leilao pelo projeto, assinando um contrato em que se compromete a produzir pelo menos duas temporadas da série, num total de 20 episódios. O projeto ainda nao tem nome, mas a trama envolve bastidores de programas de TV matutinos americanos. Ainda nao está claro como a Apple disponibilizará a série para o público. Esse será o 1º papel fixo de Jennifer Aniston na TV desde o fim de ‘Friends‘ – curiosamente, Reese Witherspoon chegou a participar da série, interpretando umas das irmãs de Rachel. Informaçoes do Guardian.

