Aquela campanha de Lego q ganhou 4 Leoes em Cannes – nao era tao original assim

Lembra da campanha ‘Build the Future’, da Lego, que ganhou 3 Leoes de Prata e 1 de Bronze em Cannes? Criaçao da Ogilvy de Bangkok, os anúncios mostram crianças construindo suas carreiras dos sonhos com pecinhas do brinquedo (veja acima). E fez sucesso aqui no Blue Bus – foi uma das notas mais lidas da semana passada. Pois bem. Mas, como observa nosso leitor Daniel Jacob, a campanha parece nao ser tao original assim. Em 2011, a Ogilvy & Mather de San Jose, Costa Rica, criou uma peça muito parecida, também para a Lego, com o tema do astronauta – ganhou até prêmio no Festival de Antigua (veja abaixo). “A campanha vencedora de Leao em Cannes se chama ‘Construa o futuro’, mas nesse caso eles apenas reconstruíram algo do passado. É o mesmo anunciante e a mesma rede de agências (Ogilvy), mas os nomes dos estúdios de CGI e dos criativos por trás da produçao nao sao os mesmos. Entao, quem você acha que deveria voltar para casa com o Leao?”, pergunta o Joe La Pompe, site especializado em encontrar ~coincidências~ na publicidade.

publicidade publicidade