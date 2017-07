Artes ajudam na recuperaçao de doenças, bem-estar e economizam dinheiro público, mostra novo estudo

Que as artes sao importantes pra humanidade, todo mundo sabe. Mas um novo estudo feito no Reino Unido mostra que elas também ajudam na recuperaçao de doenças, melhoram o bem-estar, aumentam a expectativa de vida e, de quebra, ainda economizam um bom dinheiro aos cofres públicos, uma vez que reduzem a procura por hospitais. O estudo foi encomendado pelo governo britânico e foi divulgado nesta semana. Ao todo, ele levou dois anos para ser produzido, e seus resultados foram celebrados pelo Ministério das Artes do país. Os casos analisados incluem um projeto no qual pacientes com várias condiçoes clínicas, de depressao à dor crônica, receberam aulas de poesia, cerâmica, desenho e pintura. Uma análise de custo-benefício mostrou uma queda de 37% em consultas médicas e uma reduçao de 27% de admissao em hospitais, o que resultaria numa economia pública de quase R$ 1000,00 por paciente (!). Portanto, maos à obra e vamos pra aula de educaçao artística! A notícia é do The Guardian.

publicidade publicidade