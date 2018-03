As grandes ideias de Stephen Hawking explicadas de maneira simples

Em 2 minutos e meio, essa animaçao de Alok Jha resume, para os leigos, as principais ideias de Stephen Hawking sobre alguns dos principais mistérios do universo. Por mais simplificadas que elas estejam aqui, vc ainda vai precisar de uma maozinha do seu inglês. ;-) Hawking, um dos mais consagrados cientistas da atualidade, morreu nessa 4ª feira, dia 14 de março, aos 76 anos. Uma de suas frases mais memoráveis que está circulando hoje pela web diz o seguinte – “It would not be much of a universe if it wasn’t home to the people you love.” (Nao seria muito um universo se nao fosse lar para as pessoas que você ama.) Do Guardian.

