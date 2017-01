Assistiu ‘La La Land’? Veja de onde vieram as influências do musical

‘La La Land: Cantando Estaçoes’ acaba de igualar o recorde de indicaçoes ao Oscar – sao 14 no total, empatando com ‘Titanic’ e ‘A Malvada’. O filme é escrito e dirigido por Damien Chazelle e estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone (todos indicados à premiaçao, é claro). Como se trata de uma grande homenagem aos musicais do passado, o longa é recheado de referências diretas e indiretas a clássicos de Hollywood. Nao ia demorar muito, portanto, para que alguém (no caso, uma moça chamada Sara Preciado) colocasse as cenas do filme lado a lado com aquelas originais, homenageadas por ‘La La Land’. As influências vao desde ‘Cantando na Chuva’ a ‘Amor, Sublime Amor’, passando por ‘Grease – Nos Tempos da Brilhantina’ e ‘Moulin Rouge’. Além disso, há também musicais franceses como ‘Os Guarda-Chuvas do Amor’ e ‘Duas Garotas Românticas’. Parece que Chazelle fez sua liçao de casa. Nota do Independent.

