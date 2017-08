Astros internacionais do Rock in Rio cantam sucessos brasileiros – viu isso?

Já imaginou Adam Levine, do Maroon 5, cantando música de Wesley Safadao, Steven Tyler, do Aerosmith, cantando Chitaozinho e Xororó, ou Bon Jovi soltando a voz com ‘Camaro Amarelo’, de Munhoz e Mariano? Essas e outras improváveis combinaçoes você confere no vídeo acima, fruto da imaginaçao do pessoal do Golpe Baixo. ;-)

