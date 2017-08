Avatares do Waze ganham vida em novo comercial do Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix se uniu ao Waze como parceiro oficial do lançamento de seu mais novo recurso no Brasil. O app de navegaçao agora pode ser conectado à tela do console central de carros equipados com o sistema Android Auto. A inovaçao permite que o motorista navegue com o aplicativo na tela do sistema multimídia MyLink do veículo. Para anunciar a novidade, a Commonwealth//McCann lança comercial que leva para as ruas os já conhecidos avatares do Waze, como o gato, o girassol e o ninja. Para a campanha digital, a marca preparou teasers que mostram tutoriais de gambiarras que as pessoas costumam fazer para os aplicativos funcionarem no multimídia do carro e lança a hashtag #chegadegambiarra. Para marcar a parceria, a partir de agora, o usuário que quiser poderá ter no aplicativo as instruçoes de viagem com a locuçao do ator e humorista Marco Luque. A campanha estreou ontem e também será veiculada na Argentina.

