Bad Ads | Google revela qtos anúncios fraudulentos bloqueou em 2016

O Google afirma que bloqueou 1,7 bilhao de “bad ads” em 2016 – mais que o dobro do ano anterior. Os “bad ads”, ou “anúncios ruins”, sao aqueles considerados enganosos, inapropriados, que promovem produtos enganosos, falsificados, ou que levam os usuários a instalar software malicioso, por exemplo. Alguns anúncios que eram considerados aceitáveis em 2015 já nao passaram pelo crivo do Google no ano passado. Segundo a empresa, a maior tendência em 2016 foi o crescimento dos chamados “tabloid cloakers”, anúncios que enganam o sistema do Google fazendo-se passar por notícias. Um exemplo disso é um banner que mostrava a apresentadora Ellen DeGeneres e aliens. Quem clicava na peça, no entanto, era direcionado para um site que vende produtos para perda de peso. O Google diz que suspendeu 1.300 contas que divulgavam anúncios desse tipo – de uma vez só, removeu 22 contas que foram responsáveis pela divulgaçao de 20 milhoes de “tabloid cloakers” em 1 semana. Leia mais no blog do Google. Saiu no Ad Age.

