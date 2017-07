Baleia encalhada surge em Paris – mas nao é o que parece

Uma gigantesca baleia encalhada foi encontrada às margens do rio Sena, em Paris, na semana passada. O suposto animal tinha 17 metros de comprimento e até cheirava como uma baleia encalhada. Na verdade, tratava-se de uma instalaçao artística feita pelo coletivo Captain Boomer, da Bélgica. O grupo instalou a baleia de surpresa, do dia para a noite. Em seu website, o Captain Boomer escreveu sobre o processo: “nós colocamos a escultura na praia durante a noite e preparamos o sangue e o cheiro. De manha, a carcaça foi cercada, para manter as pessoas à distância. Nós criamos um círculo em torno de sete metros em torno da escultura”. Como se isso nao bastasse, eles ainda contrataram atores para simular cientistas estudando a carcaça do animal, atraindo ainda mais atençao. A intençao por trás disso tudo? Fazer as pessoas pensarem no impacto que os humanos têm no meio ambiente, sobre todas as espécies – baleias inclusas. Notícia do The Independent.

