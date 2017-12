BBB, crepioca, Evaristo, pangolim – as buscas dos brasileiros no Google em 2017

Todo final de ano o Google divulga quais foram os termos mais buscados pelos seus usuários no ano que passou – e a ediçao de 2017 do ‘Year In Search‘ já saiu. Nesse link você confere os resultados globais e, aqui, as principais buscas feitas no Brasil. “Big Brother Brasil“, “Como fazer ovo de páscoa?“, “O que é pangolim?“, “Por que o Brasil nao está na Copa das Confederaçoes?“, “Brasileirao“, “William Waack“, “Marcelo Rezende“, “It: A Coisa“, “Despacito“, “Flamengo” e “iPhone 8” foram os vencedores em cada uma das categorias anunciadas. Os brasileiros também estiveram muito interessados em como fazer jejum intermitente e como fazer crepioca, por exemplo, e quiseram saber por que Evaristo saiu do Jornal Hoje, por que Claudia Leitte saiu do The Voice e por que Pedro Bial saiu do BBB, entre outras coisas. ;-) Abaixo você confere os 10 termos mais buscados no geral. Leia mais no blog do Google.

