BBC seleciona jornalistas fluentes em português para trabalho em Londres

Anúncio de emprego da BBC Brasil informa que a empresa está contratando jornalistas – ‘Multimedia Broadcast Journalists’ – para produçao de conteúdo em sua sede, em Londres, no Reino Unido. Descrevendo o candidato ideal, a BBC fala da necessidade de fluência em português do Brasil, além de domínio da língua inglesa e da capacidade de se comunicar de forma eficaz. As vagas preveem a criaçao de conteúdo original, ediçao de trabalho de terceiros e produçao de reportagens sobre assuntos brasileiros e internacionais. A habilidade de sugerir ideias para materiais que engajem a audiência em diferentes tópicos é um dos requisitos, e a capacidade de se apresentar em frente a um microfone ou câmera falando português (e inglês, se necessário) é um diferencial. O salário anunciado fica entre £36.554 e £38.000 por ano. As inscriçoes estao abertas até o dia 16 de março – saiba mais aqui.

