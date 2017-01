Blue Bus se despede de seu motorista – adeus, Julio Hungria ;(

Foi com imensa tristeza que publiquei ontem a notícia que jamais imaginei publicar no Blue Bus – a morte de seu fundador, editor-chefe, motorista, nosso querido Julio Hungria. No ano em que seu ônibus azul completa 20 anos, Julio partiu para outros caminhos. Dessas 2 décadas de história, tive o privilégio de fazer parte da tripulaçao por 5 anos. Sem dúvida o período mais feliz e de maior crescimento na minha trajetória profissional. Foram 5 anos de convivência diária, mesmo que exclusivamente pela internet. Ao longo desse período descobri que o Blue Bus era o grande amor da vida do Julio – ele respirava o Blue Bus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trabalhou no site incansavelmente até que suas forças permitiram – e até mesmo quando elas já nao mais deixavam que ele fosse o Julio Hungria que “vencia todas”, como ele mesmo dizia.

E assim a notícia que eu nunca queria ter dado precisou ser divulgada – a internet perdeu um de seus pioneiros. O jornalismo perdeu um visionário. O aprendizado foi enorme, a gratidao vai ficar para sempre. Emocionada com as homenagens que se multiplicam pela internet, pelas palavras de carinho aos familiares e à equipe do site, deixo aqui meu agradecimento a todos que viajaram nesse ônibus azul e hoje lamentam a nossa perda. Desculpa, Julio, se extrapolei o limite das 8 linhas, se repeti palavras ao longo do texto. O coraçao apertado me impede de fazer melhor do que isso. Obrigada por me permitir fazer parte do seu caminho e da extraordinária jornada do seu ônibus azul. O Blue Bus vai para sempre sentir a sua falta. ;(

