Bob Esponja é ativista em campanha do Greenpeace – pelos corais da Amazônia

Bob Esponja Calça Quadrada, personagem do desenho produzido pela Nickelodeon, mora em uma cidade subaquática chamada ‘Fenda do Biquíni’. Nao é de espantar, portanto, que esteja preocupado com a preservaçao da vida marinha, e que seja o porta-voz de uma nova campanha do Greenpeace. Para protestar contra a intençao das empresas BP e Total de perfurar poços de petróleo próximo aos corais da Amazônia, descobertos recentemente, a campanha inclui imagens de Bob Esponja coberto de óleo e segurando cartazes de protesto. Para a agência Don’t Panic Partners, “apesar de brincalhona em alguns momentos, a mensagem de Bob Esponja é um grito de socorro, sinalizando os danos potencialmente catastróficos que a BP pode causar nos corais, nas comunidades costeiras locais e no ecossistema circundante caso ocorra um vazamento e sua lucratividade despreocupada nao for controlada.” Para quem nao lembra, a BP foi a responsável pelo vazamento de petróleo no Golfo do México, em 2010. O Greenpeace justifica a escolha do personagem pela sua origem – Bob Esponja foi criado por um biológo marinho para ensinar as crianças sobre a importância de cuidar dos oceanos – e também pela sua popularidade na internet – para a ONG, nao há melhor forma de espalhar a mensagem que a BP precisa se afastar dos corais da Amazônia do que através do “mundo bizarro de memes do Bob Esponja”. ;-) Via DesignTAXI.

publicidade publicidade