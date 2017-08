Bonnie Tyler cantará ‘Total Eclipse of the Heart’ durante eclipse solar

Os anos 80 nos deram muitos clipes e músicas marcantes, mas talvez nenhum supere ‘Total Eclipse of the Heart‘, de Bonnie Tyler, um clássico inesquecível. Talvez por isso a própria Bonnie tenha sido chamada para cantar a música num cruzeiro no Caribe, no próximo dia 21 de agosto, quando teremos um raríssimo eclipse solar total, que será visível em toda a América do Norte (no Brasil, apenas em algumas regioes). Melhor ainda, ela está ensaiando para sincronizar 100% sua música com o tempo de duraçao do eclipse (2 minutos e 40 segundos). Imagine a experiência dos sortudos tripulantes do cruzeiro. ;-) Notícia da Vulture.

publicidade publicidade