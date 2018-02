‘Bossa Velha’ – o cartum do ‘país irmão’ sobre a justiça no Brasil

Com o título de ‘Bossa Velha’, cartum sobre o Brasil exibido pela RTP Notícias – empresa estatal portuguesa que inclui estaçoes de rádio e televisoes públicas. Se até o chamado ‘país irmao’ tem essa imagem do atual estado do país e da justiça brasileira, imagina o que pensam os outros…

