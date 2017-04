Brasil virou a ‘República da Odebrecht’ – 2 capas de revista, a mesma ideia

Duas das principais revistas semanais do país tiveram praticamente a mesma ideia para suas ediçoes que circulam nas redes sociais desde a noite da última 5ª feira, dia 13. A Veja, da Editora Abril, trocou o ‘República Federativa do Brasil’ no brasao brasileiro por ‘República Federativa da Odebrecht’. Também removeu a data da proclamaçao da República e a substituiu por frase dita por Emílio Odebrecht, presidente do conselho de administraçao da empreiteira – “Com a goela muito aberta”. Enquanto isso, a Época, da Editora Globo, também usando o termo ‘República da Odebrecht’, fala do que considera “o maior esquema do mundo”. Via Comunique-se.

