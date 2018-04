Brasileira vira nome de hotel no Porto

Na lindíssima cidade do Porto, no norte de Portugal, um dos seus mais tradicionais cafés – A Brasileira -, com mais de 115 anos de história, agora virou hotel da mais recente unidade do Pestana Hotel Group – Pestana Porto A Brasileira. Localizada na rua Sá da Bandeira, a fachada restaurada chama a atençao e, no interior do edifício, os 89 quartos e suítes foram distribuídos por 6 pisos. Os hóspedes também podem contar com um ginásio, sala de reunioes e um pátio francês com jardim vertical. Um restaurante, liderado por Rui Martins – Chef Cozinheiro do Ano em 2016 -, também faz parte deste cardápio de conforto e delícias. No térreo, a cafeteria recuperada mantém o famoso bolo ‘4 de maio’ ( em homenagem à data da abertura da casa, em 1903) e o ambiente clássico que sempre a caracterizou com os candeeiros, mosaicos e uma surpreendente placa em latao centenária onde é possível ler ‘Por favor: não cuspam no chao’ (!).

Chega a modernidade, mudam-se os hábitos, e onde de dia é possível saborear um autêntico café do Brasil – com os graos de uma fazenda próxima ao importado e servido neste local desde o início do séc XX -, à noite, depois das 19:00, o ambiente da cafeteria muda por completo e se transforma num bar com música ambiente que já faz parte da vida noturna da cidade.

