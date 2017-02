Brasileiro Renato Fernandez agora é CCO da TBWA\Chiat\Day Los Angeles

A TBWA\Chiat\Day Los Angeles anunciou hoje que o ECD Renato Fernandez foi promovido a Chief Creative Officer. Veterano de 6 anos da agência, Fernandez assume o lugar de Brent Anderson, que se mudou para TBWA\Media Arts Lab para se tornar Chief Creative Officer. Fernandez, que liderou o trabalho criativo da conta de Gatorade, tanto nos EUA como globalmente, permanecerá liderando o trabalho criativo da marca e ao mesmo tempo assumindo a liderança criativa de todos os clientes da agência e supervisionando o departamento criativo. Fernandez está na TBWA\Chiat\Day desde 2011, quando se mudou do Brasil para Los Angeles para atuar como Associate Creative Director. Em 2014, assumiu a liderança criativa de Gatorade nos Estados Unidos e, em 2015, assumiu todos os projetos globais como Worldwide Creative Director. Renato foi responsável por trabalhos premiados que incluem os lendários filmes de Gatorade para a despedida e aposentadoria dos atletas Derek Jeter (“Made in New York“), Abby Wambach (“Forget Me“) e Peyton Manning (“Dear Peyton“).

