‘Breaking Bad’ virou filme de 2 horas – está na web para vc assistir

Cinco temporadas, 62 episódios, 51 horas de conteúdo. Toda a longa e detalhada narrativa de ‘Breaking Bad’, uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, foi transformada em um filme de pouco mais de 2 horas. O longa-metragem nao é uma produçao da AMC ou de Vince Gilligan, criador do seriado – é obra de um trabalho de 2 anos de fãs franceses. No site oficial do projeto, o grupo avisa que nao tem pretensoes financeiras e que “este nao é um filme de fãs, escolhendo os principais acontecimentos para homenagear a série, e sim uma reinterpretaçao do conceito, dando a ele o tratamento de um longa-metragem. Um Breaking Bad alternativo, para ser assistido com novos olhos.” Resta saber por quanto tempo o filme vai permanecer online – a versao que estava no Vimeo já nao está mais no ar. No site do projeto, no entanto, o vídeo continua disponível. Via Huffington Post.

publicidade publicidade