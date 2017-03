Brinquedo ensina as crianças a nao serem enganadas por um mecânico no futuro

Pra que dar um simples carrinho de plástico para seu filho se você pode fazer com que ele ou ela, desde cedo, aprenda a nao ser passado pra trás por mecânicos mal intencionados? Essa é a proposta do ‘The Car Lover’s Engine Repair Set’, da Hammacher Schlemmer. Alimentado por 8 pilhas AAA, o kit é composto pela parte dianteira de um carro, com um motor sob o capô, onde as crianças podem brincar, por exemplo, de trocar o óleo, o filtro de ar e remover várias porcas e parafusos. Depois de feito o serviço, podem ainda girar a chave na igniçao para ouvir o som do motor em funcionamento. Para o Gizmodo, é o tipo de brinquedo que pode fazer com que elas economizem milhares de dólares quando tiverem idade e dinheiro suficientes para comprar um carro. ;-)

