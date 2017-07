Bule de chá inspirado em carro de F1 é a celebraçao dos 40 anos de um fracasso

A Renault entrou no universo da Fórmula 1 em 1977 com seu modelo RS01, automóvel pioneiro, com motor turbo, que foi… um fracasso. Virou até piada interna. Como o carro costumava aparecer na pista cuspindo fumaça, o entao chefe da equipe, Ken Tyrrell, apelidou o modelo de “yellow teapot” (bule de chá amarelo). Agora, para comemorar os 40 anos do RS01, a equipe francesa de automobilismo lançou – adivinhe? – um bule de chá amarelo. :-) A empresa, aliás, nao tem problema algum em admitir que sua criaçao do passado fracassou – “Era previsível – e continua sendo verdadeiro quanto ao lançamento de tecnologias novas ou até revolucionárias – que dificuldades técnicas e problemas de confiabilidade surgiriam.” A Wired lembra que, nas décadas seguintes, a Renault ganhou 11 campeonatos e 12 títulos mundiais de construtores da F1, “entao tudo terminou bem”. ;-) Apenas 40 unidades do bule de chá foram fabricadas. Algumas estarao no restaurante Atelier Renault, na Champs-Elysées, em Paris, e as demais serao vendidas online, em setembro, por USD 150.

