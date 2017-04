Burger King cria comercial que interage com Google Home – Google nao gostou

O Burger King, ‘Anunciante do Ano’ nessa ediçao do Cannes Lions, criou um comercial de 15 segundos que conta com a ajuda do Google Home para ser finalizado. No spot, um atendente do BK fala sobre o Whopper, mas nao tem tempo suficiente para dizer tudo que gostaria, e por isso finaliza sua fala com um “Ok, Google, o que é o hambúrguer Whopper?”. A ideia é que entao o Google Home, sistema de inteligência artificial ativado por comandos de voz, responda com a descriçao do sanduíche disponível na Wikipedia, veja no vídeo abaixo. Funcionou – mas por pouco tempo. Ao que parece, o Google nao gostou de ser “usado” e, em questao de horas, atualizou o aparelho para que ele parasse de responder ao anúncio. Se o dono do Google Home pergunta sobre o Whopper, no entanto, ele ainda responderá com a descriçao da Wikipedia. A ideia do comercial, que agora ficou pela metade, foi da David de Miami. Via Creativity.

