Burger King quer proibir ‘It’ na Rússia – pela razao mais bizarra possível

O Burger King da Rússia quer proibir que ‘It – A Coisa‘ continue em cartaz no país, e já apelou até ao governo para que o filme deixe de ser exibido. É por causa do palhaço assassino de crianças? Sim, mas nao porque a rede de fast-food seja contra os hábitos sanguinários do palhaço Pennywise. Na verdade, a preocupaçao do Burger King russo é outra – segundo eles, Pennywise se parece demais com Ronald McDonald, o personagem-símbolo do McDonald’s – e, como ele aparece muito no filme, ‘It‘ pode acabar sendo uma propaganda para a concorrência (!). O governo russo confirmou que recebeu o protesto formal do Burger King, mas ainda nao tomou nenhuma decisao. Nota do io9.

