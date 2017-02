Cabify usa tradutor automático e envia email com título estranho – viu isso?

Um e-mail enviado nessa 5ª feira pelo Cabify à sua base de clientes soou muito esquisito. ‘Cabify muda sua pele’, era o assunto da mensagem. “Muda sua pele”? Quem achou que estava prestes a ganhar um tratamento de beleza, errou feio. O e-mail na verdade trata da nova identidade visual da empresa. Se no espanhol o ‘cambia de piel’ descreve bem a novidade (o Cabify foi fundado na Espanha), no português cairia melhor um ‘muda de cara’ ou ‘muda de visual’, mas parece que o trabalho ficou mesmo por conta do tradutor automático. ;-) No Twitter, o título do e-mail virou piada, mas a própria empresa reconheceu a falha – veja mais abaixo.

“Cabify muda sua pele”

quando se usa o tradutor automático para o assunto do email — (((ruby))) (@porrapato) 9 de fevereiro de 2017

“Cabify muda sua pele” foi isso que aconteceu com o Michael Jackson? — They call me Carna (@camayuszka) 9 de fevereiro de 2017

eu prefiro ser só transportado cabify pic.twitter.com/FbeImVStWv — 私はこのマリファナ常用者を殺します (@victorarle) 9 de fevereiro de 2017

@victorarle cabify te esfola vivo e cola uma pele nova a um preço justo — mr bulldops (@paulohb_) 9 de fevereiro de 2017

@clesantana “mudar de pele” é algo que parece com cobra, estamos mais pra uma mudança de look <3 — Cabify Brasil (@cabifybrasil) 9 de fevereiro de 2017

