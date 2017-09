Cachorro leva dona sonâmbula para passear em comercial de pijama | assista

Do AdFreak – o que acontece com seu cachorro quando você dorme? Se você for sonâmbulo, pode ser que o animalzinho se aproveite disso e te leve para passear. Essa é a premissa do comercial da marca sueca de pijamas Nufferton. O vídeo adota o formato de um clipe musical (ao som de ‘Coconut Kisses‘, da banda Niki & The Dove) para mostrar uma mulher que pega no sono após brigar com o ex-namorado. É a deixa para que seu caozinho se aproveite, pegue a coleira e leve-a para um passeio pela cidade à noite. Adormecida em pijamas tao confortáveis, ela nem se dá conta quando pisa em poças d’água, se imaginando numa praia tropical. Até que encontra o ex – que também foi trazido pelo seu próprio cachorro… O comercial é da agência Golf.

