Cachorro segue fotógrafo do Street View e faz ‘photobomb’ em todas as fotos ;-)

O Google Street View, como já mostramos aqui em mais de uma ocasiao, está cheio de coisas estranhas – mas também tem sua parcela de coisas adoráveis. Entram nessa última categoria as imagens registradas por um fotógrafo a serviço do Google em Ulleung-gun, Gyeongbuk, na Coréia do Sul. Enquanto tirava as fotos, o homem foi seguido por um Golden Retriever, que portanto apareceu em literalmente todas as imagens que registram o trecho fotografado. As coordenadas do local ainda nao foram divulgadas, mas há quem já esteja pedindo por um ‘guia Golden’ para todo o resto do mundo. ;-) Via Bored Panda.

