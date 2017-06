‘Calça da sorte’ do treinador Cuca começa a ser vendida pelo Palmeiras

Cuca, técnico do Palmeiras, tem várias manias e superstiçoes – entre elas o uso de uma calça cor vinho durante os jogos do clube. Agora, a peça que ganhou fama de amuleto entre os torcedores será vendida nas 30 lojas da rede oficial do Palmeiras, a Academia Store. As peças vao custar R$ 159,90, conta Monica Bergamo em sua coluna na Folha.

publicidade publicidade