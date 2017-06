#CannesLions2017 | Os Leoes brasileiros em Design, Entertainment, Music, Media e Product Design

A 4ª feira se encerra com mais 17 Leoes para o Brasil no Festival Internacional de Criatividade de Cannes – 4 na categoria Design, 4 em Entertainment, 3 em Entertainment Lions for Music, 5 em Media e 1 inédito na categoria Product Design. Ao todo já sao 88 Leoes brasileiros nessa ediçao do Cannes Lions.

DESIGN

Prata – The Corruption Converter, FCB, Estadao

Prata – The Colour of Corruption, Grey, Reclame Aqui

Bronze – Favelagrafia, NBS, Apple

ENTERTAINMENT

Prata – The Debut, Africa, Budweiser/ESPN

Bronze – Xuxa and the Missing Child, Soko, Netflix

Bronze – Favelagrafia, NBS, Apple

Bronze – Sounds Of Conquest, nova/sb, CAIXA

ENTERTAINMENT LIONS FOR MUSIC

Prata – More Than 70%, JWT, Instituto Azmina

Prata – Parkinsounds, Havas Life, Teva Neuroscience

Bronze – On Hold Music Festival, Grey, Reclame Aqui

MEDIA

Bronze – The Cliché, Publicis, Heineken

Bronze – Foot Type Test Ad, Neogama, Asics

Bronze – Let’s Change the Numbers, New360, Cruzeiro Esporte Clube e ONG Azmina

Bronze – The Fantastic Problem Solving Machine, Z+, AACD

Bronze – The Colour of Corruption, Grey, Reclame Aqui

PRODUCT DESIGN

Bronze – Confetti Prosthetic Leg Cover, Furf Design Studio, Ethnos/ Confetti

