A capa da TIME e o incentivo para denunciar o sexismo na indústria publicitária

Cindy Gallop, um dos nomes femininos mais fortes da indústria publicitária, aproveitou a capa da TIME com a ‘Personalidade do Ano’ – “The Silence Breakers” – para lançar um desafio – quer que mulheres e homens da área também quebrem o silêncio e denunciem casos de sexismo e assédio sexual na publicidade. Pede que mandem suas histórias para o email [email protected] com nomes, agências, holdings e empresas dos envolvidos. Às mulheres, diz para nao esperarem que outra pessoa fale por elas, e que os “grandoes” da publicidade “nao tem o poder que você acha que eles têm. Eles nao podem fazer qualquer coisa com você, especialmente se você contar sua história publicamente“. Aos homens, pede que apoiem as mulheres e também denunciem os assediadores sexuais que tem se livrado de seus atos por anos.

