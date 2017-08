Carminho canta “Peixinho” – artista portuguesa no novo trabalho dos Tribalistas

A fadista Carminho – uma artista portuguesa com certeza – foi convidada para compor e cantar com Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte em 2 temas do grupo – “Peixinho” e “Tribalivre”. O convite foi aceito de imediato e as gravaçoes resultaram numa grande amizade entre eles, com direito a foto no Instagram da Carminho com um derramado agradecimento a todos – “Obrigada, todo amor e generosidade e talento e alegria e liberdade e… Parabéns por este disco indescritível que já é um marco”, escreveu.

