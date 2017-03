Carnaval norte-americano teve ‘parada gay reversa’ – por nenhum direito a menos

O ‘Mardi Gras’ de New Orleans é o “Carnaval” dos EUA. E numa época em que tanto se fala sobre diversidade, a cidade resolveu se unir para uma celebraçao da igualdade e do respeito à comunidade LGBTQ. Mais de 400 voluntários se uniram na famosa Bourbon Street para desfilar juntos – ao contrário. Para surpresa do público que esperava na calçada, bares e varandas da rua histórica, os folioes tocaram apenas o 1º acorde da icônica “When The Saints Go Marching In”, um hino da cidade, e começaram, em silêncio, a marchar para trás, retirando suas cores, brilho, maquiagem e fantasias e baixando suas bandeiras de arco-íris. Os participantes se refugiaram em becos, entraram em suas casas e fecharam suas portas, num gesto simbólico. O desfile simplesmente desapareceu e parou por 1 minuto em silêncio. Foi quando os manifestantes voltaram, vestidos novamente com suas cores e uma faixa dizendo “We’re Never Going Back” (“Nunca vamos voltar para trás”) e convidaram todos a se unirem a eles. As cores da comunidade e a música voltaram a encher as ruas. A ‘Reverse Parade’ foi ideia da agência 360i, de Nova Iorque, que conta com o brasileiro Fabio Seidl como Group Creative Director, para o departamento de turismo de New Orleans. A secretaria de turismo espera que o vídeo deixe claro que a cidade diversificada e autêntica de Nova Orleans está sempre aberta, e que nunca abandonará suas conquistas em direitos humanos.

